Выдача новых кредитных карт в ноябре упала до минимума с начала 2024 года

Банки в России выдали в ноябре минимальное количество новых кредитных карт относительно января 2024 года, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии