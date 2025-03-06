Виктория Боня в трусах показала свой целлюлит

Телеведущая Виктория Боня поделилась своими планами по улучшению состояния кожи на ногах. 45-летняя звезда, проживающая в Монако, активно следит за своим внешним видом и фигурой, соблюдая принципы здорового питания и регулярно занимаясь спортом.
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