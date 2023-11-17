В чем особенность древнеегипетских знаков зодиака, которые появились благодаря Александру Македонскому Алёна ЮрьеваАстрология, веками обращающаяся к небесам за ответами, имеет свои корни, уходящие в древние времена.
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