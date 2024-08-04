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Покушение на президента во время выпуска кадетов: О чём сказала улыбка Путина

Покушение на президента во время выпуска кадетов: О чём сказала улыбка Путина

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДАСегодня 1,8K прочитали Снайперское покушение на Трампа, странная авиакатастрофа, в которой погиб президент Ирана Раиси, убийство лидера ХАМАС Хании — и вот дрон прилетел едва ли не в голову лидеру Судана Бурхану.

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