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Kia PV7: корейский ответ Ford E-Transit

Kia PV7: корейский ответ Ford E-Transit

Семейство коммерческих электрокаров PBV (Platform Beyond Vehicle) компания Kia анонсировала ещё в начале 2024 года, тогда модели существовали лишь в виде концептов.

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