Украина за ночь атаковала 2 российских региона: подробности

«С 22:00 16 мая до 6:00 17 мая дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один — над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области», — сообщили в Минобороны РФ.
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