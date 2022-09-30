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Бактерии, ранее считавшиеся безвредными, могут усугубить существующее заболевание легких

В новом исследовании, опубликованном в журнале Cell Host & Microbe, ученые из Наньянского технологического университета (Nanyang Technological University) обнаружили, что Neisseria — род бактерий, живущих в организме человека, — не так безобиден, как считалось ранее, и может вызывать бронхоэктатическую болезнь, бронхиальную астму и хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ).

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