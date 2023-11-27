Опубликовано видео «внутрянки» фонтана в парке Блонье

«Каштаны в фильтрах, потолок - в трещинах!» Специалисты провели техобследование достопримечательности смоленского сада Эксперт запечатлел на видеокамеру внутреннюю часть фонтана городского парка «Сад Блонье» Смоленска, которому вернут подсветку.
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