Фидан рассчитывает встретиться с Путиным и Белоусовым во время поездки в Россию

Глава МИД Турции Хакан Фидан во время своего визита в РФ рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным, министром обороны Андреем Белоусовым и помощником президента Владимиром Мединским.
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