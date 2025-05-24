Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Фидан рассчитывает встретиться с Путиным и Белоусовым во время поездки в Россию

Фидан рассчитывает встретиться с Путиным и Белоусовым во время поездки в Россию

Глава МИД Турции Хакан Фидан во время своего визита в РФ рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным, министром обороны Андреем Белоусовым и помощником президента Владимиром Мединским.

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