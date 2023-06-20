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В Госдуме предложили использовать маткапитал в качестве вклада

В Госдуме предложили использовать маткапитал в качестве вклада

В Госдуме попросили правительство просят разрешить гражданам использовать маткапитал в качестве банковского депозита Согласно имеющейся статистике, 20,7%, получателей материнского капитала не находят подходящей возможности для распоряжения боле чем полутриллионом рублей целевым образом, что порождает дополнительные затраты на их индексацию, отмечают депутаты Это порождает дополнительные затраты на индексацию выплаты — по итогам 2022 года она составила порядка 96,2 млрд рублей, пишут «Известия».

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