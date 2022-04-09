Эван Мобли вернулся в строй после травмы

Новичок «Кливленда» Эван Мобли вернулся в состав в пятницу в матче с «Бруклином» (107:118). Мобли пропустил 5 последних встреч из-за растяжения левого голеностопа.

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