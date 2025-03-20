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Bloomberg: ЕС настаивает, что ни за что не согласится на условия РФ по Украине

Bloomberg: ЕС настаивает, что ни за что не согласится на условия РФ по Украине

В Евросоюзе выразили твердое намерение не принимать во внимание требования России в вопросе урегулирования на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя одной из ключевых стран ЕС.

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