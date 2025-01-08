Страна и люди
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Страна и люди

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Как мы плохо жили при СССР - или реальные воспоминания советских людей

Как мы плохо жили при СССР - или реальные воспоминания советских людей

Сегодня, автор будет молчать - а говорить будут реальные советские люди, читатели нашего канала - про СССР, про нашу жизнь тогда, и так ли плохо всё было, как нам пытаются рассказать? За годы существования Советского Союза, а это с 1922 по 1991 - всего-то появилось пару поколений, которые и создали мощное и сильное, настоящее и справедливое государство, первое в мире! И действительно, первыми в мире - мы были во многом, и пусть жизнь советского человека не была идеальной, имела свои трудности и сложности, она была настоящей, искренней и с подлинной улыбкой.

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Комментарии
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Астон Мартин
Если посмотреть на конкретное развитие страны то смотрим на развитие авиации в целом  , а это технологический драйвер советской промышленности , советский период это расцвет индустриализации страны , страна была гигантом индустриального технологического развития , соответственно поднимались и наука и образование , и социальное развитие ...и страна была полностью защищена от различного рода санкционного давления ...сырьевая стратегия - это удел &quot;африканских&quot; и им подобных стран , там тоже много сырья которое вывозят на запад или в развитые индустриальные  страны ...
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