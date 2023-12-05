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Заболеваемость ОРВИ резко выросла в Алматы

Заболеваемость ОРВИ резко выросла в Алматы

В южной столице за прошлую неделю зарегистрировали 45 170 случаев ОРВИ, передает inAlmaty.kz.  Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля  Алматы Асель Калыкова.

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