Скелет тираннозавра впервые продали с торгов в Европе. Цена оказалась ниже ожидаемой

Почти 300 костей тираннозавра, выкопанных в трех разных местах в США и собранных в единый скелет, 18 апреля были проданы с торгов аукционного дома Koller в швейцарском Цюрихе за $5,3 млн — немного меньше нижней планки ожидаемой цены, сообщает Аssociated Press.