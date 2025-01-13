Чешский хоккеист Вацлав Недоманский в интервью чешскому же новостному порталу показал себя крайне интеллигентным и высокоинтеллектуальным собеседником.
Чешский хоккеист высказался о русских - Вячеслав Фетисов и Татьяна Тарасова ему ответили
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
К содалению витрины городов к умственному развитию отношения не имеют!
Ответить
17 час.
Бендер Задунайский
Экс-хоккеист сборной Чехословакии Недомански назвал русских «примитивной нацией»: по его словам, «русский народ всегда был примитивным». Напомню, что одна из знаменитых детских книг непримитивного чешского народа называется «Кто насрал на голову кроту?». Хотя, похоже, многим читателям не «на», а «в».
Ответить
16 час.
Ника
Если Журовой стыдно, то что она делает в России?
Ответить
12 час.
Свежие комментарии