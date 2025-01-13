Бендер Задунайский

Экс-хоккеист сборной Чехословакии Недомански назвал русских «примитивной нацией»: по его словам, «русский народ всегда был примитивным». Напомню, что одна из знаменитых детских книг непримитивного чешского народа называется «Кто насрал на голову кроту?». Хотя, похоже, многим читателям не «на», а «в».