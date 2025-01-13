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Чешский хоккеист высказался о русских - Вячеслав Фетисов и Татьяна Тарасова ему ответили

Чешский хоккеист высказался о русских - Вячеслав Фетисов и Татьяна Тарасова ему ответили

Чешский хоккеист Вацлав Недоманский в интервью чешскому же новостному порталу показал себя крайне интеллигентным и высокоинтеллектуальным собеседником.

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Комментарии
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Eduard
К содалению витрины городов к умственному развитию отношения не имеют!
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17 час.
Бендер Задунайский
Экс-хоккеист сборной Чехословакии Недомански назвал русских «примитивной нацией»: по его словам, «русский народ всегда был примитивным». Напомню, что одна из знаменитых детских книг непримитивного чешского народа называется «Кто насрал на голову кроту?». Хотя, похоже, многим читателям не «на», а «в».
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16 час.
Ника
Если Журовой стыдно, то что она делает в России?
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