В НСПК назвали перспективным направлением подтверждение статуса гражданина при платеже

Одно из перспективных направлений для развития — это подтверждение статуса гражданина при платеже, его профилирование, рассказал в интервью «Известиям» на ПМЭФ глава Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии