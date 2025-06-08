США ожидают ответ России на теракты ВСУ: многоцелевой удар неизбежен

Соединенные Штаты прогнозируют, что Россия ответит на атаки ВСУ крупным многоцелевым ударом. Российское военное ведомство зафиксировало атаки дронов на аэродромы в пяти регионах страны и нанесло ответные удары по объектам в Киеве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии