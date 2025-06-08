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Царьград

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  • Александр Поляничко
    Чем больше мигрантов тем больше преступленийЧуть не убили: де...
  • Амара Карпова
    дикие животные🤮🤮🤮Чуть не убили: де...
  • Татьяна Атакишиева
    Вообще-то надо не только заголовки читать, но и статью тоже. Написано, что удары были по полигону в Полтавской област..."Срочные новости"...

США ожидают ответ России на теракты ВСУ: многоцелевой удар неизбежен

США ожидают ответ России на теракты ВСУ: многоцелевой удар неизбежен

Соединенные Штаты прогнозируют, что Россия ответит на атаки ВСУ крупным многоцелевым ударом. Российское военное ведомство зафиксировало атаки дронов на аэродромы в пяти регионах страны и нанесло ответные удары по объектам в Киеве.

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