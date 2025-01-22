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Московский комсомолец в Израиле

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Премьер-министр поблагодарил ушедшего в отставку начальника Генштаба

Премьер-министр поблагодарил ушедшего в отставку начальника Генштаба

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поговорил с начальником Генерального штаба Герци Халеви и выразил благодарность за многолетнюю службу и успешное руководство Армией обороны Израиля во время войны за возрождение на семи фронтах, которая принесла значительные достижения Государству Израиль .

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