Премьер-министр поблагодарил ушедшего в отставку начальника Генштаба

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поговорил с начальником Генерального штаба Герци Халеви и выразил благодарность за многолетнюю службу и успешное руководство Армией обороны Израиля во время войны за возрождение на семи фронтах, которая принесла значительные достижения Государству Израиль .
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