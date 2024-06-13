Карадениз Эрдоганны Казан янында үзе төзеткән мәчетнең рәсми ачылышына көтә

<p>«Рубин-2» командасының баш тренеры һәм «Рубин» составында ике тапкыр Россия чемпионы <strong>Гёкдениз Карадениз</strong> Төркия Президенты <strong>Рәҗәп Тайип Эрдоган</strong>ны Казан янында үзе төзеткән мәчетнең рәсми ачылышында күрергә тели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии