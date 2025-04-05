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Царьград

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Депутат Госдумы предложил владельцам агрессивных собак платить пожизненно

Депутат Госдумы предложил владельцам агрессивных собак платить пожизненно

Депутат Амир Хамитов предложил ввести обязательную пожизненную пенсию пострадавшим от нападения собак, равную региональному МРОТ.

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