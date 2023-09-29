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Контр-адмирал Цимлянский: планов проведения дополнительной мобилизации в РФ нет

Контр-адмирал Цимлянский: планов проведения дополнительной мобилизации в РФ нет

В России не планируют устраивать новую мобилизацию. Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский объявил об этом на брифинге по теме начала осеннего призыва.

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