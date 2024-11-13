Александр Беглов пожелал удачи сборной Петербурга в финале чемпионата «Профессионалы»

Соревнования пройдут в Северной столице Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился накануне со сборной командой Северной столицы, которая будет представлять город в финале чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» с 26 по 30 ноября, сообщили в пресс-службе Смольного.