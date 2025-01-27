В Евпатории прошли учения подразделений территориально обороны «Барс-Крым», совместно с силовыми структурами.
БАРС-КРЫМ
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В Евпатории прошли учения подразделений территориально обороны «Барс-Крым», совместно с силовыми структурами.
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