Германия, Италия и Бельгия хотят создать для еврочиновников «стоп-кран», чтобы притормозить принятие законов, снижающих конкурентоспособность европейской экономики.
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