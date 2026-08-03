Почти 2 часа пожарные тушили многоквартирный дом в Архангельске

Один человек пострадал при пожаре в многоквартирном доме на улице СольвычегодскаяВечером 2 августа в дежурную часть регионального МЧС поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Сольвычегодская.
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