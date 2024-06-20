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"Ведомости": за нарушение правил охраны Байкала хотят ввести штраф

"Ведомости": за нарушение правил охраны Байкала хотят ввести штраф

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Тен заявил, что на рассмотрение в парламент внесут законопроект, который введет административную ответственность за нарушение правил охраны  центральной экологической зоны (ЦЭЗ) Байкальской природной территории (БПТ).

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