"Ведомости": за нарушение правил охраны Байкала хотят ввести штраф

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Тен заявил, что на рассмотрение в парламент внесут законопроект, который введет административную ответственность за нарушение правил охраны центральной экологической зоны (ЦЭЗ) Байкальской природной территории (БПТ).
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