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Царьград

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В усадьбе Храповицкого открывают сезон зимней охоты на насекомых

В усадьбе Храповицкого открывают сезон зимней охоты на насекомых

Все любители энтомологии могут выяснить, какие насекомые активны зимой во Владимирской области.Если вы думаете, что у нашей длинной владимирской зимы есть хотя бы одно преимущество - отсутствие комаров и мух - то вы ошибаетесь.

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