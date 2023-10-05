В усадьбе Храповицкого открывают сезон зимней охоты на насекомых

Все любители энтомологии могут выяснить, какие насекомые активны зимой во Владимирской области.Если вы думаете, что у нашей длинной владимирской зимы есть хотя бы одно преимущество - отсутствие комаров и мух - то вы ошибаетесь.
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