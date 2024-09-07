ФИПИ: ЕГЭ показало хорошее знание школьниками истории СВО

Никто из вчерашних школьников не допустил ошибку в ЕГЭ по истории в вопросе про СВО.К новому учебному году Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал свежие методические рекомендации для учителей, подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2024.
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