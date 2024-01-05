Поезда, следовавшие в Свердловскую область, застряли в соседнем регионе более чем на 5 часов

Причиной сильной задержки стала поломка одного из грузовых составов.Два поезда, которые следовали в Свердловскую область, более чем на 5 часов застряли на перегоне Кунашак-Муслюмово в Челябинской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии