Следственный комитет показал кадры из кальянной в Домодедове, где посетитель взорвал гранату. Мужчину подозревают в покушении на убийство, совершенном общеопасным способом, сообщили в пресс-службе СК по Московской области.
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