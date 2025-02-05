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«Верните нам ядерное оружие»: Зеленский официально озвучил требование Украины к Западу

«Верните нам ядерное оружие»: Зеленский официально озвучил требование Украины к Западу

БлокнотРУ Зеленский, выступая на телевидении Великобритании, официально попросил у Запада вернуть ядерное оружие Украине.

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Комментарии
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федор
Чмошник жидовский и зелёный харчок !!!! А в рот тебе скотиняка не вернуть опарыш?
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18 час.
Бендер Задунайский
Ядерного оружия не будет , а чемоданчик выдадут !
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17 час.
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