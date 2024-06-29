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Калужские новости

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В Калужской области похоронили двух участников СВО

В Калужской области похоронили двух участников СВО

При выполнении поставленных задач в зоне специальной военной операции погибли Андрей Астахов из села Чаусово и Александр Игнатенко из КременокВ Жуковском районе простились с двумя военнослужащими, погибшими в зоне проведения специальной военной операции.

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