☎️МЧС России желает всем продуктивной рабочей недели! 🌨🌨По данным ЦГМС в Волгоградской области 25 ноября: Облачно с прояснениями.
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☎️МЧС России желает всем продуктивной рабочей недели! 🌨🌨По данным ЦГМС в Волгоградской области 25 ноября: Облачно с прояснениями.