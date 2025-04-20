МЧС напомнило правила безопасного приготовления шашлыков на даче

Представители МЧС напомнили россиянам о правилах приготовления шашлыков на дачных участках. В ведомстве уточнили, что приготовление таких блюд на мангале разрешено при соблюдении дистанции не менее пяти метров от построек и отсутствии мусора и сухостоя в радиусе двух метров.