Андрей Аршавин: «Победой над «Зенитом» «Спартак» не спасет сезон, а победой в Кубке – спасет»

Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча «Спартак» – «Зенит». «Зенит» будет играть в оптимальном составе, приедет спокойно – ничего не давит.

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