В Москве девушке заменили женщину-массажиста на мужчину, который её изнасиловал

Фото:.freepik.com Новости дня за сегодня сообщают о том, что в одном из массажных салонов Москвы, расположенных в районе Крылатское, 21-летней женщине вместо ожидаемого массажа с опытной специалисткой предложили услуги мужчины-массажиста.