Медвежий угол
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Медвежий угол

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Кто будет работать? Массовая депортация приезжих. Как далеко мы готовы зайти в борьбе за порядок?

Кто будет работать? Массовая депортация приезжих. Как далеко мы готовы зайти в борьбе за порядок?

Avia.pro Вот и настало время обсудить одну из самых горячих тем - депортация гастарбайтеров.

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Комментарии
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Любовь
И честно лично я хочу мести за 90-е, когда все азиатские в разной доли гнали русских в Россию или просто убивали.
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4 час.
NX
Ninok Xan
Была в Таджикистане по путевке в 90 году. Уже тогда по всему Душанбе висели плакаты &quot;русские в Рязань татары в Казань&quot;.а теперь у нас хотят быть хозяевами! Гнать их надо .они обогатили нашу жизнь преступностью достаточно.
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3 час.
Nikolay Zakharov
Автор явный заказник,чинуш,жирующих на гастербайтерах. Работодатель плати нормальные зарплаты согласно инфляции и тогда биржи труда прекратят свое существование.
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2 час.

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