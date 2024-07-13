Кто будет работать? Массовая депортация приезжих. Как далеко мы готовы зайти в борьбе за порядок?

И честно лично я хочу мести за 90-е, когда все азиатские в разной доли гнали русских в Россию или просто убивали.

NX

Ninok Xan

Была в Таджикистане по путевке в 90 году. Уже тогда по всему Душанбе висели плакаты "русские в Рязань татары в Казань".а теперь у нас хотят быть хозяевами! Гнать их надо .они обогатили нашу жизнь преступностью достаточно.