Один из эпизодов третьего сезона «Любви. Смерти. Роботов» досрочно выложили в сеть

Официальная премьера продолжения мультсериала еще не состоялась. «Любовь. Смерть. Роботы», реж. Виктор Мальдонадо, Альфредо Торрес, Доминик Буаден Кадр из мультфильмаNetflix опубликовал десятиминутный эпизод из третьего сезона антологии «Любовь.