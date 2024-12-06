Красиво пить не запретишь! Пятничный алкопрогноз MAXIM на выходные: 6–8 декабря 2024 года

Как лично вам пить до дна, но не опуститься на дно? По полочкам все сейчас разложит эксперт MAXIM по звездочкам! фото: AIСвобода совсем близко, поэтому усиленно размышляем над тем, чего бы такого откупорить к выходным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии