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Толчинский о «Металлурге»: «У Разина рисуют, куда надо ехать, когда ты без шайбы в атаке. В моих прошлых командах рисовали, где ты в обороне. Другой акцент»

Форвард « Металлурга » Сергей Толчинский рассказал о требованиях главного тренера команды Андрея Разина .

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