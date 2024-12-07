«Поговорите по-мужски». Кристиан Хорнер дал совет Ферстаппену и Расселу

Поговорите по-мужски. Кристиан Хорнер дал совет Ферстаппену и РасселуGetty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер считает, что Максу Ферстаппену и Джорджу Расселу пора прекратить заочную полемику в прессе после стычки на Гран При Катара.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии