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Американский Chevrolet Equonix в России стоит заметно меньше, чем аналогичные китайские модели

Американский Chevrolet Equonix в России стоит заметно меньше, чем аналогичные китайские модели

В России появился новый семейный кроссовер Chevrolet, который стоит дешевле «китайцев» В РФ поступили в продажу кроссоверы Chevrolet Equonix по цене от 2,8 млн рублей Редкий гость на российском рынке — американский семейный кроссовер Chevrolet Equinox — подешевел до 2,8 млн рублей, о чем сообщают «Автоновости дня».

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