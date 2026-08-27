🥩 Более 1,7 тонны опасной мясной продукции нашли в Севастополе Специалисты проверили предпринимателей, которые занимаются переработкой и производством мяса.
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🥩 Более 1,7 тонны опасной мясной продукции нашли в Севастополе Специалисты проверили предпринимателей, которые занимаются переработкой и производством мяса.