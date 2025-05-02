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«Застрелю к чертовой матери, если пропустите русских на Днепропетровщину!»: Зеленский стращает командование ВСУ

«Застрелю к чертовой матери, если пропустите русских на Днепропетровщину!»: Зеленский стращает командование ВСУ

После почти двухмесячной оперативной паузы наши начали прогрызать оборону врага на Новопавловском направлении Киевский режим объявил принудительную эвакуацию в Днепропетровской области, которая частично затронула жителей территорий, граничащих с ДНР.

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Комментарии
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Алексей Тан
Катя!... Вы же этой особи с животным клеймом... (толи анод, толи катод)... всё равно что ПАЛКОЙ... про меж УШЕЙ вдарили!!.... обычно у них... после ЭТОГО, сразу оскорбления сыпаться начинаются .... нутро то у НИХ ГНИЛОЕ... слабое.
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15 час.
Anodtat
Екатерина, я не буду отрицать влияния евреев на современную окраину и Россию.Кто у нас в олигархах.Фамилии известны.На сколько обули страну известно приблизительно...Но либераст тан, один из так называемых пригожинских троллей, дурит головы не первый год.Он конечно, не материт, грязно не обзывает, но это в его методиках и не предусмотренно.Так что делайте выводы, почитайте его комменты.Я его поначалу тоже не понял.
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13 час.
A
Anodtat
Слабое и гнилое существо, это ты и есть тан, с корейской погремухой.Я тебя крысеныш спрашивал, что ты сделал для России, когда идёт СВО.Да именно тебя спрашиваю либероида на подсосе.
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12 час.
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