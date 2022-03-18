Дмитрий Михайлов: «Розанов – человек непростой, очень амбициозный. Он не считается с мнением окружающих, не приемлет, что есть еще какая-то правда, кроме его»

Тренер академии Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» Дмитрий Михайлов рассказал о постановке программ Александры Трусовой в прошлом сезоне, а также о характере Сергея Розанова.

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