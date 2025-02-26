Руководство подразделения по делам несовершеннолетних МВД по РБ посетило спецучилище для подростков в Ишимбае

Заместитель начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Башкортостан подполковник полиции Светлана Валинурова посетила Ишимбайское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
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