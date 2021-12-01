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В США биржевые индексы упали из-за «омикрона»

В США биржевые индексы упали из-за «омикрона»

Главные биржевые индексы Соединённых Штатов Америки на закрытии резко уменьшились. Как пишет ТАСС, это может связано с данными о выявлении первого случая инфицирования омикрон-вариантом коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 на территории государства.

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