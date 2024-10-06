Мигранты кошмарят жителей Самары и Санкт-Петербурга. Вмешался Бастрыкин

Глава Следственного комитета России потребовал предоставить отчет о ходе расследования уголовного дела, связанного с противоправными действиями мигрантов в отношении жителей Самарской области, говорится в официальном заявлении ведомства.
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