Эпидемиолог Онищенко: заболеваемость корью выросла из-за пандемии COVID-19

В России отмечается рост заболеваемости корью. Такую ситуацию вызвали три основные причины – нарушение графика прививок из-за пандемии COVID-19 и падение иммунитета жителей, отсутствие практики обязательной вакцинации взрослых, а также непривитые трудовые мигранты, сообщил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
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